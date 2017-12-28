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Официальный курс долл. США вырос на 18 коп., евро — на 56 коп.
28 декабрь 2017 (15:50)
УрБК, Москва, 28.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 18 коп., до 57,63 руб., евро — на 56 коп., до 68,79 руб.
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