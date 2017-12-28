Григорий Вахитов о самых эффективных инструментах инвестирования в 2017 году

Год был достаточно спокойным. Без больших потрясений. Из самых значимых событий можно отметить корпоративные конфликты «Транснефти» и «Сбербанка», а также «Роснефти» и АФК «Система». Кроме того, можно упомянуть серьезные потрясения в банковском секторе. В остальном все было достаточно стабильно.Если говорить об инструментах финансирования, то наиболее выгодными были вложения в государственные ценные бумаги. На протяжении всего 2017 года ключевая ставка Банка России снижалась. Это приводило к повышенной доходности облигаций федерального займа (ОФЗ).Успешность вложений в коммерческие долговые бумаги зависела от каждого конкретного эмитента. Были грустные истории. К примеру, можно отметить еврооблигации банка «Открытие». Остальные долговые бумаги показали неплохую доходность, которая сопоставима с ОФЗ (около 13-14% годовых).Инвесторы, которые вкладывали средства в рынок акций, практически ничего не смогли заработать. Индекс РТС приблизительно остался на уровне прошлого года (показатель с начала года снизился на 1,4% — прим. ред.). Конечно, были отдельные «голубые фишки» и другие акции, которые принесли хорошую прибыль. Однако в целом ситуация сложная. На рынок акций повлияли корпоративные конфликты и опасения введения новых антироссийских санкций.Вложения в иностранные валюты в 2017 году также оказались неэффективными. На протяжении всего года курсы доллара США и евро к рублю планомерно снижались.Доходность банковских вкладов падала вместе со снижением ключевой ставки Банка России (максимальный топ-10 банков по рублевым вкладам в настоящее время составляет 7,38% — прим. ред.).Спрогнозировать развитие событий в 2018 году достаточно сложно. Очевидно, что ЦБ продолжит снижать ставку. Соответственно, ОФЗ останутся интересным инструментом для инвестиций. Правда, рассчитывать на двухзначную доходность уже будет трудно. В российский рынок акций я тоже верю. Однако здесь в начале 2018 года может случиться коррекция. К лету рынок может заметно вырасти под так называемые «дивидендные истории».Если перед конкретным человеком стоит задача сохранить сбережения, то ему можно обратить внимание на консервативные инструменты, к примеру, доллары США и золото. Однако в этом случае не нужно гоняться за доходностью.