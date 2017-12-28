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Минтруда России насчитало 20 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

УрБК, Москва, 28.12.2017. Около 13% жителей России имеют доходы, находящиеся на уровне ниже прожиточного минимума. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.



В абсолютных цифрах, по словам главы ведомства, в таком положении находятся 20 млн человек.



Сложившуюся ситуацию М. Топилин связал с инфляцией и ростом показателя прожиточного минимума. Согласно недавним поправкам, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составить 85% уровня прожиточного минимума. С 1 января 2019 года — 100%.

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