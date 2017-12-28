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В суд поступил очередной иск о банкротстве УК «Чкаловская» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Чкаловская» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 27 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Стройпластполимер», сумма исковых требований пока не уточняется.



Следует отметить, что это не первое в последние месяцы заявление о банкротстве УК «Чкаловская». В октябре с аналогичным иском на сумму более 7 млн руб. в суд обращался департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга, однако должник успел рассчитаться с заявителем, и производство по делу было прекращено.



Напомним, в настоящее время в управлении УК «Чкаловская» находится более 300 многоквартирных жилых домов в уральской столице. Между тем компания является одним из основных в городе должников за энергоресурсы: в августе текущего года ее долг перед «Т Плюс» составил 172,3 млн руб.

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