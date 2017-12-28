Новости дня

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за последние четыре недели выросла на 0,2%, до 67 тыс. 273 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Количество объектов в базе данных УПН за последний месяц снизилось на 4,6%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 9,4%. По состоянию на 25 декабря 2017 года в Екатеринбурге выставляется около 9,1 тыс. квартир и 1,75 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается более 800 квартир.



«Медленный восстановительный рост цен начался осенью 2017 года на фоне общей активизации рынка жилья. Тем не менее вторичный рынок жилья закрывает год в отрицательной плоскости. Текущий уровень цен на 1,2% ниже, чем в конце 2016 года. Ситуация в Екатеринбурге в целом соответствует общероссийским тенденциям, которые формируются макроэкономическими факторами», — говорится в исследовании.



Средний срок экспозиции для квартир составляет 110 дней. Для комнат в коммунальных квартирах — около 170 дней.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: