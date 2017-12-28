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Счетная палата сомневается в достижении прогнозного значения годовых темпов роста ВВП
28 декабрь 2017 (13:54)
УрБК, Москва, 28.12.2017. Замедление темпов роста ВВП в III квартале 2017 года ставит под сомнение возможность достижения прогнозного значения годовых темпов роста ВВП, следует из доклада Счетной палаты РФ.
Согласно оперативному докладу СП РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2017 года, объем ВВП в указанный период в текущих рыночных ценах составил 81,5 трлн руб. или 88,3% прогнозируемого объема (92,2 трлн руб.).
«Рост ВВП в III квартале 2017 года замедлился и составил 101,8% к аналогичному периоду 2016 года. Замедление темпов роста валовой добавленной стоимости отмечено в добыче полезных ископаемых, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха. В обрабатывающих производствах, строительстве, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост сменился снижением», — говорится в документе.
В связи с этим Россия может не достигнуть прогнозного значения годовых темпов роста ВВП, заключают в Счетной палате.
Согласно оперативному докладу СП РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2017 года, объем ВВП в указанный период в текущих рыночных ценах составил 81,5 трлн руб. или 88,3% прогнозируемого объема (92,2 трлн руб.).
«Рост ВВП в III квартале 2017 года замедлился и составил 101,8% к аналогичному периоду 2016 года. Замедление темпов роста валовой добавленной стоимости отмечено в добыче полезных ископаемых, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха. В обрабатывающих производствах, строительстве, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост сменился снижением», — говорится в документе.
В связи с этим Россия может не достигнуть прогнозного значения годовых темпов роста ВВП, заключают в Счетной палате.
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