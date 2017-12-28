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В 2017 году свердловчане погасили более 370 млн рублей долгов для выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. С начала 2017 года 2 тыс. 256 жителей Свердловской области заплатили более 371 млн руб. долгов для того, чтобы им разрешили выехать за границу. Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по региону.



«Всего в Свердловской области в этом году были ограничены в праве выезда за пределы страны около 70 тыс. граждан, их совокупный долг составляет порядка 60 млрд руб. Из них 12 тыс. жителей являются недобросовестными родителями, имеющими задолженность на общую сумму 2 млрд руб. в пользу несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

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