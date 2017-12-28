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С начала года просроченная задолженность по зарплате в России выросла на 14,6%

УрБК, Москва, 28.12.2017. На 1 декабря 2017 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 3,1 млрд руб. С начала года сумма увеличилась на 14,6%, следует из доклада Счетной палаты РФ.



«Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 3,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 14,6%. Объем просроченной задолженности по заработанной плате составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2017 года.



При этом просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 99,2% общего объема просроченной задолженности.

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