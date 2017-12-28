ЭКСПО-2025 цвета грязи

Специалисты УрО РАН выяснили, что 75% грязи в Екатеринбурге — это фракции строительных материалов. Их источником являются не только стройплощадки, но и 35 карьеров, расположенных в окрестностях города. Сейчас в Екатеринбурге ежегодно вводят в эксплуатацию около 1 млн кв. м. жилья и 1 млн кв. м. коммерческих площадей. Если город выиграет право проведения выставки ЭКСПО-2025, то объемы строительства в среднесрочной перспективе заметно вырастут, что может привести к еще более масштабному загрязнению города.Отметим, что в декабре 2017 года в Екатеринбурге объявили конкурс на лучшую застройку территории ЭКСПО-парка. Для проведения выставки предполагается задействовать 555 гектаров. На территории будущего парка планируется возвести более 1 млн кв. м. жилой недвижимости для размещения гостей и участников ЭКСПО и еще свыше 1,5 млн «квадратов» коммерческих и выставочных площадей.В случае победы заявки на ЭКСПО-2025 Екатеринбург дополнительно получит объем недвижимости, который превышает среднегодовой уровень. Если предположить, что объекты ЭКСПО-парка построят за пять лет, то ежегодный прирост составит 500 тыс. кв. м. жилых и коммерческих объектов.Начало в Екатеринбурге масштабной стройки негативно скажется на экологической ситуации. Известно, что каждую весну и осень горожане жалуются на сильную загрязненность улиц. Весной 2017 года, чтобы сгладить общественное возмущение, власти Екатеринбурга заказали научное исследование, в котором должны были определить причины появления грязи. Его итоги были опубликованы на этой неделе. Согласно выводам ученых, основным источником загрязнения муниципалитета являются фракции строительных материалов (разрушенные щебень, гранит и габро).Следует отметить, что свердловский Госжилнадзор регулярно проводит проверки санитарного состояния городских стройплощадок. Нарушения выявляются на подавляющем большинстве объектов. Самые распространенные — это отсутствие либо ненадлежащая организация пунктов мойки колес задействованного на площадках автотранспорта, а также неудовлетворительное состояние временных автодорог. Все это приводит к выносу грязи и пыли непосредственно на городские дороги.Несмотря на то, что застройщики регулярно получают предписания об устранении нарушений и вынуждены платить административные штрафы, система контроля за санитарным состоянием стройплощадок работает неэффективно. Существующие штрафные санкции не стимулируют девелоперов выполнять все законодательные требования.Впрочем, далеко не всегда грязь со стройплощадок попадает на улицы по вине застройщиков. Нередко это происходит из-за сильного ветра или дождя. После этого она разносится по территории всего города.По словам замдиректора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Ильи Ярмошенко, грязь на улицах Екатеринбурга распространяется из-за разрушенного дорожного покрытия, несанкционированных парковок во дворах, отсутствия бордюров на дворовых газонах (из-за чего земля переносится с газона на асфальт) и земляных куч, оставленных после строительных работ.В исследовании говорится, что львиная доля грязи копится на дворовых территориях, откуда разносится на машинах. Ситуацию осложняет тот факт, что качество уборки дворов в Екатеринбурге оставляет желать лучшего.По подсчетам ученых, в настоящее время на одного жителя города в среднем приходится 80 кг пыли и 190 кг грязи. Не исключено, что в ближайшие годы эта цифра заметно вырастет. Возможная победа заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 приведет к появлению в городе новых строек, что поспособствует увеличению числа источников загрязнения. Далее по цепочке фракции строительных материалов попадут в близлежащие дворы. Оттуда грязь и пыль разнесется по всему остальному городу.В списке рекомендаций, которые выдали ученые, первой строкой обозначено повышение качества уборки дворовых территорий и перепланировка городских ландшафтов с учетом вскрывшихся проблем. Если ситуация никак не изменится, то в ходе подготовки к ЭКСПО-2025 Екатеринбург рискует превратиться в один из самых грязных городов России.