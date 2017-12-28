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Свердловчане получили в декабре более 600 тонн международных отправлений

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Кольцовская таможня и Почта России совместно обработали рекордное количество новогодних заказов из Китая. Объемы принятых международных отправлений из Харбина в два раза превосходят показатели декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба таможни.



«Более 600 тонн международных отправлений обработаны Почтой России и Уральской таможней в ММПО (месте международного почтового обмена) Кольцово в декабре. Объемы принятых международных отправлений из Харбина в два раза превосходят показатели прошлого года. Новогодние заказы россиян из Китая доставили в Екатеринбург в декабре 10 авиабортов, включая собственные самолеты Почты России, на которых выполняются регулярные рейсы из Екатеринбурга в Харбин, а также 57 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении.



До конца месяца ожидается прибытие еще 10 автомобилей с международной почтой и одного авиаборта. Так, в новогоднюю ночь работникам почты и таможни предстоит обработать порядка 25 тонн международных отправлений.



С увеличением объемов международной почты увеличилось и количество почтовых посылок, отправленных на экспертизу. За год их число выросло в 2,5 раза. За 11 месяцев 2017 года возбуждено 67 дел об административных нарушениях.

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