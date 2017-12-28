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Власти Екатеринбурга не могут найти инвесторов для строительства второй ветки метро
28 декабрь 2017 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава администрации города Александр Якоб.
«Желающих инвестировать в метро нет. У бюджета нет возможности, так как речь идет о десятках миллиардов рублей. Так что вопрос пока на паузе», — заявил А. Якоб.
По его словам, ключевой проблемой является возвращение вложенных средств.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в бюджетном послании депутатам на 2017 год предложил получить средства для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге за счет выпуска государственных облигаций.
«Желающих инвестировать в метро нет. У бюджета нет возможности, так как речь идет о десятках миллиардов рублей. Так что вопрос пока на паузе», — заявил А. Якоб.
По его словам, ключевой проблемой является возвращение вложенных средств.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в бюджетном послании депутатам на 2017 год предложил получить средства для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге за счет выпуска государственных облигаций.
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