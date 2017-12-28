Инвестиционный провал

По данным Свердловскстата, объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в январе-сентябре 2017 года сократился на 7,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в действующих ценах показатель вырос на 4,4%). Самая неблагоприятная ситуация сложилась в промышленном секторе. Здесь объем инвестиций за год сократился с 73,5 до 65,6 млрд руб. Эксперты считают, что это связано с неблагоприятным инвестклиматом. В текущей экономической ситуации многие предприятия предпочитают не вкладывать средства в свое развитие. Вместо этого они держат деньги на банковских счетах или пользуются другими инвестиционными инструментами.Отметим, что объем инвестиций в основной капитал Среднего Урала непрерывно снижается третий год подряд. В 2015 году показатель в реальных ценах сократился на 14,9%, в 2016 году — на 8,9%.«Меня не удивляет непрерывное снижение объема инвестиций в Свердловской области. В настоящее время уральские предприятия на длинном горизонте не видят для себя никаких перспектив. Поэтому не хотят тратить деньги. Сейчас прибыли у компаний особо нет. Банковские ставки достаточно высокие. Важно понимать, что инвесторы руководствуются не сколько экономическими, столько психологическими факторами», — считает директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.По его словам, сейчас предприниматели не верят, что через несколько лет их вложения принесут прибыль. Они не видят прогнозируемой экономической политики и не хотят рисковать своими ресурсами.Хуже всего ситуация на крупных свердловских машзаводах, которые больше всего нуждаются в замене устаревшего оборудования и внедрении новых технологий.Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов подтвердил, что число новых инвестпроектов заводов, которые входят в состав некоммерческого партнерства, в этом году заметно сократилось.«Общая ситуация не очень радужная. Большая часть инвестиционных проектов предприятий направлена на техническое перевооружение. Проблема заключается в том, что сейчас многие компании не уверены в восстановлении докризисного портфеля заказов. Энергетики, газовики, металлурги не спешат покупать у машиностроителей новую технику. В этих условиях сложно рассчитывать на реализацию инвестпроектов. На некоторых уральских предприятиях крупные проекты подошли к своему завершению, а новых появляется заметно меньше. Локальный пик был пройден. Сейчас для того, чтобы перезапустить этот процесс, необходимо дождаться того момента, когда предприятия накопят определенный запас прочности. Это позволит вкладывать средства в свое развитие», — полагает Андрей Бухмастов.Следует отметить, что многие предприятия уже сейчас имеют необходимый объем ресурсов для финансирования инвестиционных проектов. Однако из-за неблагоприятного инвестклимата они предпочитают не тратить деньги, а копить. Нередко они хранят деньги в банках, покупают недвижимость, акции и облигации.«Вкладывать деньги в свое развитие — это серьезный риск. Предприятия это прекрасно понимают. Если, к примеру, та или иная компания покупает облигации, то она со стопроцентной уверенностью вернет вложенные деньги. С инвестициями все намного сложнее. Высокая вероятность, что вложенные средства никогда не окупятся. Особенно при отсутствии спроса на производимую продукцию», — рассказал Андрей Бухмастов.Как отмечают эксперты, инвестиционный спад разрушает не только отдельные предприятия, но и целые отрасли. В них консервируется технологическая отсталость, которая негативно влияет на конкурентоспособность всех компаний.Для повышения инвестпривлекательности Свердловской области необходимо кардинальное улучшение предпринимательского климата: ликвидация административных барьеров и оптимизация налоговой системы. Кроме того, ситуацию улучшит устойчивое восстановление экономического роста в РФ и снятие геополитической напряженности, которая препятствует привлечению иностранных инвесторов. При сохранении негативных тенденций уральские предприятия будут терять конкурентоспособность и сокращать свою долю на внутреннем рынке.