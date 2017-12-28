Дайджест
У Белого дома спилят старейшее дерево
28 декабрь 2017 (11:37)
Первая леди США Меланья Трамп распорядилась спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома, которое было посажено еще в 19 веке. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на CNN.
Двухвековая магнолия полностью зависит от искусственной поддержки, говорится в докладе Национального дендрария США.
Меланья Трамп, ознакомившись с докладом и посоветовавшись с сотрудниками Белого дома, распорядилась спилить магнолию. При этом ее древесина будет сохранена.
Дерево было посажено при президенте Эндрю Джексоне в 1828 году. Спустя несколько дней после его победы на выборах супруга Джексона скончалась. В память о ней он распорядился посадить у Белого дома побег любимой магнолии его супруги с их фермы в Теннесси.
Двухвековая магнолия полностью зависит от искусственной поддержки, говорится в докладе Национального дендрария США.
Меланья Трамп, ознакомившись с докладом и посоветовавшись с сотрудниками Белого дома, распорядилась спилить магнолию. При этом ее древесина будет сохранена.
Дерево было посажено при президенте Эндрю Джексоне в 1828 году. Спустя несколько дней после его победы на выборах супруга Джексона скончалась. В память о ней он распорядился посадить у Белого дома побег любимой магнолии его супруги с их фермы в Теннесси.
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