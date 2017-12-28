Дайджест

Россия отразила в Сирии ракетную атаку

Боевики одной из банд из состава «Сирийской свободной армии» обстреляли ракетами авиабазу Хмеймим в Латакии, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.



Атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». ЗРПК перехватили как минимум две ракеты, выпущенные джихадистами.



По данным ливанского портала Al Masdar News, одна ракета упала вблизи города Джабла, расположенного в 25 километрах к югу от Латакии. Ресурс также сообщает, что в данный момент российские вертолеты патрулируют район, из которого были запущены ракеты, — предположительно, это город Бидама в провинции Идлиб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: