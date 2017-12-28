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Интернет-петиция за импичмент Трампа собрала 4 млн подписей

Интернет-петиция за импичмент президента США Дональда Трампа собрала четыре миллиона онлайн-подписей. Масштабную акцию запустил миллиардер и спонсор демократической партии в штате Калифорния Том Стайер. Об этом сообщает Politico.



В октябре миллиардер-филантроп запустил петицию за отстранение от власти Трампа. Тогда он не думал, что на призыв откликнутся более миллиона человек.



К концу декабря петиция набрала почти четыре миллиона подписей и, по информации Politico, может стать основным направлением деятельности демократов в 2018 году. Несмотря на успех, некоторые представители партии не одобрили акцию, заявив, что она «отвлекает от основной партийной повестки».

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