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В Екатеринбурге арестовали бывшего директора компании-застройщика ЖК «Кольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу на два месяца Владимира Ковалева — экс-директора ООО «АН Базис», выступавшего застройщиком проблемного ЖК «Кольцовский». Об этом сообщает пресс-служба суда.



«Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено вчера», — пояснили в пресс-службе.



В. Ковалев является фигурантом уголовного дела по факту присвоения денежных средств пайщиков ЖК «Кольцовский». Ранее он находился под подпиской о невыезде.



Напомним, строительство жилого комплекса началось в IV квартале 2012 года и должно было завершиться во II квартале 2015 года. В ходе ранее проведенных проверок прокуратурой установлено, что в состав ЖСК «Авиатор» (его создали для реализации проекта) в качестве пайщиков входят 152 гражданина. Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло АН «Базис». Однако стройка была остановлена, в отношении руководства ЖСК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ.

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