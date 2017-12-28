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«АвтоВАЗ» планирует снять с производства Lada Priora в 2018 году

УрБК, Москва, 28.12.2017. Летом 2018 года «АвтоВАЗ» снимет с производства седан Lada Priora. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Кьюто.ру».



Информация пока носит неофициальный характер, сообщатся, что всего планируется выпустить еще около 7 тыс. автомобилей.



Ранее «АвтоВАЗ» уже вывел с рынка Lada Priora в исполнении хэтчбек и универсал, однако продолжал выпуск известной российской модели в трех уровнях комплектации в кузове седан.

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