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На ММК ввели в эксплуатацию новый грейферный кран-углеперегружатель

УрБК, Магнитогорск, 28.12.2017. В углеподготовительном цехе коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) запустили в эксплуатацию новый грейферный кран-углеперегружатель. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Это уже пятый подобный кран, построенный на комбинате в рамках программы реконструкции кранового хозяйства углеподготовительного цеха, реализуемой на коксохимическом производстве ММК с 2005 года. В рамках этой программы замене подлежат все шесть углеперегружателей цеха. Первые четыре агрегата были закуплены у финской компании KCI «Konecranes». Пятый кран-углеперегружатель произведен фирмой GOSA FOM (Сербия)», — говорится в сообщении.



Новый углеперегружатель оснащен современными системами управления, что позволяет обеспечить максимальную безопасность персонала при его эксплуатации и обслуживании. Он имеет производительность 700 т перегружаемого угля в час. Высота крана — 30 метров, длина пролета — 156 метров, расстояние между опорами крана — 66 метров. Весит кран более 1 тыс. т., а грузоподъемность грейфера вместе с самим грейфером составляет 32 т.



Генеральным подрядчиком монтажа крана выступило ОАО «Прокатмонтаж». Опыт монтажа четырех предыдущих углеперегружателей позволил выполнить работы по сборке крана и его пусконаладке менее чем за полгода. Шеф-монтаж осуществляли представители фирмы GOSA FOM.



«Ввод в строй нового углеперегружателя стал очередным шагом технического перевооружения углеподготовительного цеха. Помимо ввода в строй пяти кранов, за последнее десятилетие здесь проведена реконструкция дозировочных отделений с заменой конусов силосов и установкой одноагрегатных дозаторов фирмы «Schenck Process» (Германия); проведен капитальный ремонт угольной эстакады; установлены новые грохота на участке по рассеву кокса. В марте 2017 года был введен в эксплуатацию современный передвижной разгрузочный многофункциональный комплекс производства ОАО «МК Ормето ЮУМЗ» (Орск) производительностью 24 вагона в час. Замена еще одного сложного механизма, работающего в технологии усреднения угольного сырья, позволит повысить эффективность и безопасность работы в углеподготовительном цехе и улучшит условия труда работников цеха», — сообщили на ММК.

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