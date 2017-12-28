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Компания «Золотые луга» опровергла информацию о выпуске некачественного сливочного масла
28 декабрь 2017 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Контрольная проверка продукции на молочном комбинате «Ситниковский» (производит продукцию АО «Золотые луга»), проведенная Управлением Роспотребнадзора по Голышмановскому району Тюменской области, нарушений (БГКП (колиформы) не выявила. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, ранее свердловское Управление Россельхознадзора сообщило о несоответствии масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5%, реализуемого на территории региона, санитарным требованиям. В пробе масла выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).
Как пояснили в пресс-службе компании-производителя, нарушения могли быть связаны с несоблюдением торговыми сетями условий хранения и реализации товара.
«Мы соблюдаем стандарты качества выпускаемой продукции. Мы всегда рекомендуем нашим партнерам — торговым сетям уделять особое внимание соблюдению температурного режима при хранении и реализации продукции. Дополнительно проводятся проверки продукции по программе производственного контроля. Следуя экспертному заключению по результатам лабораторных исследований «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» № 01.11461 от 18.12.2017, взятая с завода проба масла сливочного «Традиционного» МДЖ 82,5% соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», — пояснили в АО «Золотые луга».
Напомним, ранее свердловское Управление Россельхознадзора сообщило о несоответствии масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5%, реализуемого на территории региона, санитарным требованиям. В пробе масла выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).
Как пояснили в пресс-службе компании-производителя, нарушения могли быть связаны с несоблюдением торговыми сетями условий хранения и реализации товара.
«Мы соблюдаем стандарты качества выпускаемой продукции. Мы всегда рекомендуем нашим партнерам — торговым сетям уделять особое внимание соблюдению температурного режима при хранении и реализации продукции. Дополнительно проводятся проверки продукции по программе производственного контроля. Следуя экспертному заключению по результатам лабораторных исследований «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» № 01.11461 от 18.12.2017, взятая с завода проба масла сливочного «Традиционного» МДЖ 82,5% соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», — пояснили в АО «Золотые луга».
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