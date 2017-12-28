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Компания «Золотые луга» опровергла информацию о выпуске некачественного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Контрольная проверка продукции на молочном комбинате «Ситниковский» (производит продукцию АО «Золотые луга»), проведенная Управлением Роспотребнадзора по Голышмановскому району Тюменской области, нарушений (БГКП (колиформы) не выявила. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Напомним, ранее свердловское Управление Россельхознадзора сообщило о несоответствии масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5%, реализуемого на территории региона, санитарным требованиям. В пробе масла выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).



Как пояснили в пресс-службе компании-производителя, нарушения могли быть связаны с несоблюдением торговыми сетями условий хранения и реализации товара.



«Мы соблюдаем стандарты качества выпускаемой продукции. Мы всегда рекомендуем нашим партнерам — торговым сетям уделять особое внимание соблюдению температурного режима при хранении и реализации продукции. Дополнительно проводятся проверки продукции по программе производственного контроля. Следуя экспертному заключению по результатам лабораторных исследований «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» № 01.11461 от 18.12.2017, взятая с завода проба масла сливочного «Традиционного» МДЖ 82,5% соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», — пояснили в АО «Золотые луга».

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