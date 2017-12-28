Овертайм для животноводов

Совет Федерации одобрил отсрочку перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). Закон еще предстоит подписать президенту, однако у участников рыка не остается сомнений, что он вступит в силу до Нового года. Поэтому теперь у субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются поставкой или переработкой молочной и мясной продукции, появятся дополнительные полгода, чтобы внедрить и наладить систему. Однако, по словам участников рынка, этого все равно недостаточно.Напомним, переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию предполагает, что все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции — не смогут ее перемещать без оформления в специальной государственной информационной системе «Меркурий». По задумке Россельхознадзора, это позволит эффективнее выявлять фальсификацию при производстве мясной и молочной продукции.Закон о переходе на ЭВС был принят еще в июле 2015 года, однако фактически большая часть участников товарооборота животноводческой продукции не стала подключаться к системе до лета 2017 года в надежде, что норму отменят. Дело в том, что ранее оформлять ветсертификаты нужно было только поставщикам сырья. С позиции переработчиков и ритейлеров, если производители уже отчитались о качестве сырья, то получать ветсертификаты остальным участникам цепочки — избыточная нагрузка.В связи с этим многие участники оборота животноводческой продукции прогнозировали перебои с поставками с момента введения нормы — 1 января 2018 года — и указывали на необходимость отсрочить дедлайн. В октябре 2017 года в правительстве прислушались к доводам бизнеса и согласились с необходимостью перенести сроки для более плавного перехода. Однако законодательно решение все оформляли, и обратный счетчик на сайте Россельхознадзора продолжал отсчитывать оставшиеся дни до вступления требования в силу.На прошлой неделе Госдума РФ наконец приняла закон, который сдвигает срок обязательного перехода на ЭВС на полгода. Помимо этого, проект регламентирует случаи, при которых допустимо использовать бумажные сертификаты и после 1 июля 2018 года. Это аварии, стихийные бедствия и другие ЧС, при которых нет доступа к системе «Меркурий», отсутствие интернета в населенном пункте, и если в сопроводительных документах к продукции есть информация, которую можно отнести к гостайне.Совет Федерации решил одобрить закон без рассмотрения, и теперь его осталось подписать только президенту РФ. У участников рынка нет причин сомневаться, что поправки вступят в силу до конца года. Например, Россельхознадзор добавил в свой счетчик 181 день еще на прошлой неделе.Однако этого времени все равно не хватит, чтобы наладить работу в системе, уверены в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).«Мы по-прежнему считаем, что полгода — недостаточный срок для того, чтобы к ЭВС подготовились фермеры, особенно в отдаленных уголках нашей страны. В части перехода с бумажных сертификатов на электронные по сырью мы предлагали ранее перенести сроки на год», — прокомментировала УрБК директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолока Мария Жебит.Согласно расчетам производителей и переработчиков молокопродуктов в России, переход на ЭВС приведет к двукратному росту стоимости доставки. Себестоимость производства молочных продуктов в среднем увеличится на 3,7 руб. на 1 кг произведенной продукции, а розничные цены — на 4,6 руб./кг. При этом наиболее существенно подорожание скажется на социально значимых категориях — питьевом молоке, кефире, твороге, в том числе для детского питания.Кроме того, любой сбой системы на одном участке приведет к коллапсу всей товарно-транспортной цепочки. Чем может обернуться такая зависимость от ИТ-ритейла, можно было также наблюдать на прошлой неделе, когда несколько часов сбоя в работе фискальных накопителей у онлайн-касс парализовали работу крупных торговых сетей и привели к многомиллиардным убыткам для розничного сектора.По оперативным данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, на 26 декабря 2017 года в системе «Меркурий» зарегистрировались чуть более 60% хозяйствующих субъектов региона, которым необходимо это сделать: 21,5 тыс. из 35 тыс. При этом в середине августа надзорный орган отчитывался о 17 тыс. зарегистрированных в системе предприятиях. Очевидно, что при таких темпах — 4,5 тыс. за 4,5 месяца — предложенного овертайма Свердловской области не хватит.