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Правительство РФ планирует ограничить возмещение убытков при ЧС незастрахованным фермерам

УрБК, Москва, 28.12.2017. Правительство РФ предлагает увязать предоставление трансфертов из федерального бюджета на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям от чрезвычайных ситуаций с их активностью по заключению договоров страхования.



Согласно проекту постановления правительства РФ, если аграрий застраховал сельхозриски, то при возникновении ущерба из-за ЧС он может рассчитывать на полное возмещение. Иначе при выплатах по ЧС из бюджета будут применять коэффициент страховой защиты в размере 0,5, то есть незастрахованные аграрии смогут рассчитывать только на 50% возмещения ущерба за счет госсредств.



В этом году режим ЧС был объявлен в 30 регионах, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА). Минсельхоз РФ оценил сумму ущерба из-за паводков, заморозков, переувлажнения почвы, града, ветра, ливней и засухи — рисков, покрываемых агрострахованием с господдержкой — в 21 российском регионе в 3,64 млрд руб. При этом возмещение по страховым договорам составило всего лишь 135,4 млн руб., или 3,7% от общей суммы ущерба.



«Для сравнения, в 2016 году ЧС была объявлена в 17 регионах, общая сумма ущерба составила 2,12 млрд руб. Сельхозпроизводители, застраховавшие риски, получили 137,6 млн руб. выплат — или 6,5% от общей суммы ущерба. То есть в этом году и без того небольшая доля застрахованных рисков сократилась вдвое», — комментируют в пресс-службе НСА.



По данным НСА, ущерб из-за ЧС в этом году составил порядка 4-4,5 млрд руб. Из-за аномальной погоды конкретные хозяйства получили серьезные убытки. При этом целевые показатели охвата рисков страхованием с господдержкой выполнены только на 25%.

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