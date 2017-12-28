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ЮУТПП разработала программу проведения международных мероприятий в 2018 году

УрБК, Челябинск, 28.12.2017. Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) разработала программу проведения международных мероприятий в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Мероприятия направлены на поиск новых деловых партнеров и инвесторов, развитие торгово-экономических связей.



В новом году центр внешнеэкономической деятельности ЮУТПП начнет работу с организации официальных и деловых визитов делегации Челябинской области в Израиль и Узбекистан, которые состоятся в феврале.



На март запланированы бизнес-миссии в Таджикистан и ЮАР, прием в Челябинске китайской делегации. Среди других весенних мероприятий — поездки в Монголию, Малайзию, Чеченскую Республику и Турцию. Челябинск же посетят представители чешских компаний.



В июне Южно-Уральская торгово-промышленная палата организует для челябинских бизнесменов визиты в Краснодарский край и Вьетнам.



Мероприятиями осени станут деловые поездки в Казахстан, Узбекистан, Японию и Китай. В Челябинске пройдет встреча с предпринимателями Германии.



Заявки на участие в мероприятиях принимаются в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 263-24-64, 265-39-77, 265-58-15. E-mail: ves@tpp74.ru

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