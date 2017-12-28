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Минфин РФ приостановил продажу ОФЗ для населения до 9 января 2018 года

УрБК, Москва, 28.12.2017. Министерство финансов РФ приостановило продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до 9 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.



«В связи с завершением финансового года и новогодними праздниками в период с 27 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно размещение ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н) осуществляться не будет», — говорится в сообщении.



Банки-агенты в этот период не будут принимать от граждан заявки на приобретение ОФЗ-н. Цены размещения бумаг на период с 9 по 12 января 2018 года Минфин опубликует 29 декабря 2017 года.



Кроме того, в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно банки-агенты не будут выкупать ОФЗ-н, как и принимать в своих отделениях от граждан заявки на выкуп. Банк ВТБ с 3 января будет принимать через личный кабинет заявки на выкуп ОФЗ-н с датами исполнения не ранее 9 января 2018 года. С 28 по 29 декабря заявки на выкуп бумаг будут приниматься и исполняться в обычном режиме.

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