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Жительницу Дегтярска будут судить за ложное сообщение о теракте на автостанции

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Дегтярска, которая обвиняется по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2017 года с целью вызова паники, беспорядка и перебоев в работе автостанции позвонила со своего сотового телефона и сообщила о том, что объект заминирован.



«Угрозы о готовящемся взрыве были восприняты реально, в связи с чем незамедлительно проинформировали органы полиции. По сообщению приняты меры антитеррористического характера: территория здания оцеплена, произведена эвакуация всех пассажиров и рабочего персонала», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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