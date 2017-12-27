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Президент РФ призвал регионы отказаться от займов в коммерческих банках

УрБК, Москва, 27.12.2017. Президент РФ Владимир Путин призвал регионы отказаться от займов в коммерческих банках, когда есть возможность воспользоваться альтернативными финансовыми инструментами. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики, передает ТАСС.



Президент предупредил глав регионов, что будет пристально следить за тем, как идет реструктуризация их долгов.



Владимир Путин выразил недоумение в связи с ситуацией, когда «есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку».



«Кому вы даете заработать-то? Пожалуйста, повнимательнее. И как можно быстрее эту ситуацию решите», — указал президент.

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