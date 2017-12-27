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На «Уралмашзаводе» назначат нового генерального директора

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Совет директоров ПАО «Уралмашзавод» 29 декабря 2017 года рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора Андрея Кузнецова. Вместо него предлагается назначить Сергея Смолина, сообщает пресс-служба организации.



Отметим, что Андрей Кузнецов был назначен гендиректором предприятия в июле 2015 года. Ранее эту должность занимали Александр Шарапов (2013-2015 год) и Андрей Салтанов (2012-2013 год).

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