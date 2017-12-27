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Три американских города подали в суд на Пентагон

Три крупных американских города — Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия — подали в суд на Пентагон. Об этом сообщает Associated Press.



По мнению руководства городов, ведомство не удосуживается сообщать о том, что их непригодным к работе сотрудникам нельзя носить оружие. Там добавили, что неспособность уведомить об этом соответствующие органы приводит к массовым убийствам, как это было в случае со стрельбой в техасской церкви, где погибли 26 человек.



«Ошибка по вине министерства обороны США привела к гибели невинных людей, поскольку оружие попало в руки преступников и тех, кто хотел причинить неизмеримый вред», — говорится в обращении мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.





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