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Авиасообщение полуострова Камчатка с другими регионами полностью восстановлено

27 декабрь 2017 (17:33)

Воздушное сообщение полуострова Камчатка с другими регионами, которое было прервано из-за мощного циклона, восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на диспетчерскую аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Отмечается, что накануне направляющиеся на Камчатку три рейса были отправлены на запасные аэропорты в Магадан и Хабаровск. Еще два самолета оставались в аэропортах вылета — во Владивостоке и Хабаровске.

«Вчерашний рейс из Хабаровска прибыл на Камчатку. На подлете находится московский рейс из Шереметьево, который летит по расписанию», — заявили в диспетчерской.

По словам диспетчера, в течение дня прилетят и другие рейсы, которые были отложены из-за циклона.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой.

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