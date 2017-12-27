Дайджест
Авиасообщение полуострова Камчатка с другими регионами полностью восстановлено
27 декабрь 2017 (17:33)
Воздушное сообщение полуострова Камчатка с другими регионами, которое было прервано из-за мощного циклона, восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на диспетчерскую аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
Отмечается, что накануне направляющиеся на Камчатку три рейса были отправлены на запасные аэропорты в Магадан и Хабаровск. Еще два самолета оставались в аэропортах вылета — во Владивостоке и Хабаровске.
«Вчерашний рейс из Хабаровска прибыл на Камчатку. На подлете находится московский рейс из Шереметьево, который летит по расписанию», — заявили в диспетчерской.
По словам диспетчера, в течение дня прилетят и другие рейсы, которые были отложены из-за циклона.
Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой.
Отмечается, что накануне направляющиеся на Камчатку три рейса были отправлены на запасные аэропорты в Магадан и Хабаровск. Еще два самолета оставались в аэропортах вылета — во Владивостоке и Хабаровске.
«Вчерашний рейс из Хабаровска прибыл на Камчатку. На подлете находится московский рейс из Шереметьево, который летит по расписанию», — заявили в диспетчерской.
По словам диспетчера, в течение дня прилетят и другие рейсы, которые были отложены из-за циклона.
Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой.
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