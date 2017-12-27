Дайджест

Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги

Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных, передает РИА «Новости».



Об этом заявил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.



«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации», — сказал Давыдов.



Отмечается, что списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: