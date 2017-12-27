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Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги

27 декабрь 2017 (17:33)

Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных, передает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации», — сказал Давыдов.

Отмечается, что списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.

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