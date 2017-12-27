Дайджест
Александр Ханин получил благодарность за организацию экскурсии на Ганину яму
27 декабрь 2017 (17:32)
Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александр Ханин получил благодарность за организацию экскурсии на Ганину яму.
«От лица всех участников поездки — экскурсии на Ганину яму, благодарим начальника управления по взаимодействию с органами власти ОАО «ПНТЗ» Ханина Александра Алексеевича за организованный праздник, поддержку и подаренную возможность посетить достопримечательный уголок нашей области», — говорится в благодарственном письме, которое подписали более 30 участников поездки.
«От лица всех участников поездки — экскурсии на Ганину яму, благодарим начальника управления по взаимодействию с органами власти ОАО «ПНТЗ» Ханина Александра Алексеевича за организованный праздник, поддержку и подаренную возможность посетить достопримечательный уголок нашей области», — говорится в благодарственном письме, которое подписали более 30 участников поездки.
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