Контрабанда меняет схемы

Представители надзорных органов отмечают сокращение объемов нелегальной продукции, изъятой на территории Свердловской области. Причем речь идет как о еде, так и об алкоголе. Однако все еще количество выявленной контрабанды и контрафакта исчисляется сотнями тонн в первом случае и десятками декалитров во втором. При этом нелегальные импортеры пытаются найти новые способы ввезти незаконные товары, отмечают эксперты.С начала года на территории Свердловской области изъяли из нелегального оборота 22 тыс. 030 декалитров или 220,3 тыс. литров алкогольной продукции, рассказал руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкорегулирования) по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.«Если перевести эту цифру в бутылки, то изъято порядка 308 тыс. 393 бутылок алкогольной продукции. Более 15 тыс. декалитров уже направлены на уничтожение. По Уральскому федеральному округу цифра (уничтоженной продукции — прим. УрБК) составляет 220 тыс. литров или 22 тыс. декалитров», — рассказал Юрий Чащин.По его словам, за год на территории Свердловской области пресекли работу трех подпольных цехов по производству контрафакта и одного склада. В итоге на долю Среднего Урала приходится 59% незаконного алкоголя, обнаруженного в УрФО. Чаще всего выявляют нелегальную водку (67%) и спирт (26%), еще 3% приходится на коньяк, 1% — на винную продукцию.По данным Уральского таможенного управления, за 11 месяцев 2017 года мобильные группы в Свердловской области выявили и уничтожили 260 тонн нелегальной продукции при попытке ввоза, еще 60 тонн таможенные органы выявили и уничтожили при совместных проверках с Россельхознадзором уже на внутреннем рынке области.«Обращаю внимание, что все эти товары не имеют необходимых документов, подтверждающих легальность их ввоза, оборота, и таким образом не соответствуют, на наш взгляд, требованиям безопасности, установленным на территории союза (Евразийского экономического союза — прим. ред.)», — прокомментировал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.Несмотря на общую тенденцию к снижению доли нелегальной продукции на рынке, контрабандисты пока не сдаются и пытаются найти все новые схемы ввоза контрафакта.«Мы отмечаем изменение схем ввоза: применение более ухищренных способов, подмена документов, направление товаров в адрес несуществующих лиц. То есть недобросовестные участники рынка пытаются использовать более сложные механизмы для ввоза этих товаров. Но наши действия направлены на пресечение этого», — пояснил Михаил Пономарев.Изменились и схемы ввоза нелегального алкоголя из Казахстана в Россию: теперь злоумышленники пытаются провезти контрабанду чаще, но меньшими партиями.«На протяжении последних лет увеличивается количество материалов, которые нам поступают, об остановке машин с казахским алкоголем. Если раньше было меньшее количество материалов, но было больше изъято алкогольной продукции, то теперь эта тенденция обратная: число материалов увеличивается, а продукция, которая выявляется, нелегально ввезенная на территорию Российской Федерации, уменьшается», — добавил Юрий Чащин.Так, если за 2016 год в Управление Росалкорегулирования по УрФО поступило 243 материала от правоохранительных органов о выявленных нарушениях в рамках операции «Транзит», то в 2017 года количество материалов уже в ноябре превысило 280.Можно ожидать, что контрабандисты и дальше будут дробить партии товаров в надежде «проскочить» через границу незамеченными. Однако рано или поздно такая политика сделает ввоз нелегальной продукции попросту экономически невыгодной.Открытым же до сих пор остается вопрос о производстве контрафактного алкоголя и продуктов питания на территории самой Российской Федерации.