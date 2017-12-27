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ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности объектам нефтегазовой промышленности ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Благодаря модернизации подстанций ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») 220 кВ «Вынгапур» и «Янга-Яха», созданы возможности передачи дополнительных 18 МВт мощности предприятиям нефтегазового комплекса, сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Дополнительная мощность обеспечена объектам «Газпром-энерго», «Газпромнефть-Муравленко» и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.



По договорам технологического присоединения на подстанциях «Вынгапур» и «Янга-Яха» в Пуровском районе Ямала установлены устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования, передачи аварийных сигналов и команд.

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