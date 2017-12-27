Новости дня
ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности объектам нефтегазовой промышленности ЯНАО
27 декабрь 2017 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Благодаря модернизации подстанций ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») 220 кВ «Вынгапур» и «Янга-Яха», созданы возможности передачи дополнительных 18 МВт мощности предприятиям нефтегазового комплекса, сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Дополнительная мощность обеспечена объектам «Газпром-энерго», «Газпромнефть-Муравленко» и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.
По договорам технологического присоединения на подстанциях «Вынгапур» и «Янга-Яха» в Пуровском районе Ямала установлены устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования, передачи аварийных сигналов и команд.
Дополнительная мощность обеспечена объектам «Газпром-энерго», «Газпромнефть-Муравленко» и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.
По договорам технологического присоединения на подстанциях «Вынгапур» и «Янга-Яха» в Пуровском районе Ямала установлены устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования, передачи аварийных сигналов и команд.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФСК ЕЭС наращивает кадровый потенциал в Западной Сибири
- ФСК ЕЭС обеспечила дополнительной мощностью группу нефтяных месторождений на юге Тюменской области
- ФСК ЕЭС повысила надежность передачи электроэнергии между Югрой и Ямалом
- ФСК ЕЭС нарастила мощность оренбургской подстанции до 1002 МВА
- ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности Нижневартовскому газоперерабатывающему комплексу