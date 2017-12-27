Зона транспортной безответственности

Руководство УГИБДД по Свердловской области в очередной раз сегодня продекларировало идею о вытеснении грузового транспорта из Екатеринбурга. Начальник областного Управления Госавтоинспекции Юрий Дёмин в первую очередь планирует «выдавить» из города дальнобойщиков, следующих транзитом. Впрочем, ведомство не первый раз выступает с такими предложениями, однако свободнее на дорогах пока не становится.На сегодняшний день в Екатеринбурге действует запрет на передвижение и парковку грузового транспорта в центре города. За его пределами стоянка осуществляется на территории предприятий и на специализированных площадках.Руководитель областного УГИБДД рассказал сегодня на пресс-конференции, что ведомство предлагает расширить в городе зону, свободную от большегрузного транспорта.«Я подготовил ряд предложений, в том числе о движении грузового транспорта по многим улицам Екатеринбурга. Я полагаю, что не должен ходить транзитный транспорт — для этого есть ЕКАД. Не должен ходить по некоторым улицам грузовой транспорт для подвоза продуктов. Если вам нужно, берите «ГАЗели». Представляете, если транспорт убрать, насколько заторовая ситуация уменьшится?», — сказал Ю. Дёмин.С последней фразой сложно не согласиться. Грузовой транспорт вследствие своих габаритов серьезно осложняет ситуацию на дорогах. Однако, как ранее неоднократно писал УрБК, ситуацию давно можно было исправить без дополнительных мер, если бы сотрудники ведомства привлекали нарушителей к ответственности.Дальнобойщики спокойно передвигаются по всем центральным магистралям города. Неоднократно было замечено, что водители оставляют свои грузовые автомобили в центре Екатеринбурга, в том числе возле административных зданий. Достаточно часто нарушители оставались безнаказанными.Юрий Дёмин вины своих сотрудников в этом не видит. По его мнению, большегрузный транспорт появляется в центре из-за отсутствия дорожных знаков, за размещение которых отвечает администрация города. По факту же и муниципалитет, и Госавтоинспекция пока проявляют беспомощность (или нежелание) в борьбе с грузовыми автомобилями. Поэтому в случае с расширением границ запрета вряд ли следует ожидать изменения ситуации в лучшую сторону сиюминутно.Впрочем, заторы на дорогах — не единственная беда, которую приносят Екатеринбургу крупногабаритные автомобили. Со слов руководителя управления областного ГИБДД, транспорт, перевозящий опасные грузы, не часто имеет на это разрешения, и вследствие этого представляет угрозу для остальных участников движения.В качестве примера Юрий Дёмин привел ДТП, которое произошло 19 декабря 2017 года под Каменском-Уральским. Тогда на железнодорожном переезде столкнулись бензовоз и электропоезд. Как уточнил глава областной Госавтоинспекции, у водителя были поддельные документы на перевозку груза.Еще одной серьезной проблемой в этой сфере, по мнению главы областного УГИБДД, является ненадлежащий техосмотр транспортных средств.«Все уже поняли, что передача автобусов и автомобилей для перевозки опасных грузов из-под ведения ГИБДД — это катастрофа. Никто их на сегодняшний день так, как положено, не проверяет. Мы в свое время собирали автобусы в одном месте, и инспектор знал слабые и сильные стороны каждого транспортного средства. После того, как законодательство изменилось, чтобы сюда не ехать, водители сняли с учета грузовой транспорт и уехали в область», — сказал Ю. Дёмин.Тот же грузовик, столкнувшийся с поездом, согласно документам, проходил ТО в Рязани. Перевернувшийся на прошлой неделе в области междугородний автобус проходил проверку в Туве. Как полагает начальник областного УГИБДД, на этом фоне ведомству могут вернуть контроль за техосмотром автобусов и грузового транспорта.Нелицензированных перевозчиков опасных грузов автоинспекторы пока могут только выявлять через точечные проверки. Вопрос о контроле технической исправности транспорта и вовсе находится вне ведения Госавтоинспекции. Юрий Дёмин лишь рассчитывает на то, что контроль за ТО транспорта, который перевозит опасные грузы, рано или поздно отойдет ведомству.В сухом остатке получается, что ГИБДД лишь фиксирует новые проблемы, связанные с грузовым транспортом, но либо признает себя бессильной в их решении, либо сохраняет формальное отношение к исполнению требований.