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Свердловские власти прогнозируют снижение стоимости чистых активов автотранспортного ГУПа

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Стоимость чистых активов ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» в 2018-2020 году будет сокращаться. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства, где опубликованы прогнозы экономических показателей государственных унитарных предприятий.



По оценкам свердловских властей, в 2018 году стоимость чистых активов предприятия составит 176,4 млн руб., в 2019 году — 158,4 млн руб., в 2020 году — 142,4 млн руб.



Также на ГУПе в ближайшие годы планируется незначительное сокращение среднесписочной численности штата (со 453 человек в 2018 году до 447 в 2020).



Кроме того, прогнозы предусматривают рост показателей выручки (с 314 до 316 млн руб.) и чистой прибыли (с 2 до 3 млн руб.).

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