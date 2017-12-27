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Свердловские власти прогнозируют снижение стоимости чистых активов автотранспортного ГУПа
27 декабрь 2017 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Стоимость чистых активов ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» в 2018-2020 году будет сокращаться. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства, где опубликованы прогнозы экономических показателей государственных унитарных предприятий.
По оценкам свердловских властей, в 2018 году стоимость чистых активов предприятия составит 176,4 млн руб., в 2019 году — 158,4 млн руб., в 2020 году — 142,4 млн руб.
Также на ГУПе в ближайшие годы планируется незначительное сокращение среднесписочной численности штата (со 453 человек в 2018 году до 447 в 2020).
Кроме того, прогнозы предусматривают рост показателей выручки (с 314 до 316 млн руб.) и чистой прибыли (с 2 до 3 млн руб.).
По оценкам свердловских властей, в 2018 году стоимость чистых активов предприятия составит 176,4 млн руб., в 2019 году — 158,4 млн руб., в 2020 году — 142,4 млн руб.
Также на ГУПе в ближайшие годы планируется незначительное сокращение среднесписочной численности штата (со 453 человек в 2018 году до 447 в 2020).
Кроме того, прогнозы предусматривают рост показателей выручки (с 314 до 316 млн руб.) и чистой прибыли (с 2 до 3 млн руб.).
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