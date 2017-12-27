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Роспотребнадзор приостановлил работу магазина-бара «Весёлый кабанчик» в Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Асбесте и Белоярском районе выявил нарушения санитарного законодательства в магазине-баре «Веселый кабанчик» (ИП Глебова А. А, г. Асбест). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием для проведения административного расследования стала жалоба потребителя. В ходе надзорного мероприятия факты, изложенные в обращении, подтвердились. На указанном объекте обнаружены и установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.



На предприятии общественного питания отсутствовали туалет и раковины для мытья рук посетителей. До работы в организации были допущены работники без прохождения периодических (профилактических) медицинских осмотров и не прошедшие обязательную гигиеническую подготовку и аттестацию. На пищеблоке допускалось хранение продовольственного сырья, предназначенного для приготовления из него блюд и напитков, при отсутствии маркировочных ярлыков изготовителя.



По данному факту в отношении ИП Глебовой А. А. составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в Белоярский районный суд.



По результатам рассмотрения дела Асбестовский городской суд вынес постановление о назначении наказания индивидуальному предпринимателю в виде приостановления деятельности магазина-бара «Веселый кабанчик» с 4 декабря 2017 года на 60 суток. Постановление направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

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