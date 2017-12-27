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Годовой оборот нелегального рынка алкоголя в интернете достиг 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Годовой оборот нелегального рынка алкогольной продукции в интернете составляет 1,7 млрд руб. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на исследование Group-IB (специализируется на разработке продуктов для информбезопасности).



По данным аналитиков Group-IB, более 3 тыс. интернет-магазинов не соблюдают законодательство РФ о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя (их совокупный ежемесячный доход составляет от 107,5 млн руб.), а также более 100 сайтов распространяют контрафактный алкоголь и подделки спиртных напитков оптом. В компании оценили ежемесячный доход первой категории онлайн-площадок от 107,5 млн руб., доходы второй категории — в 31,7 млн руб. ежемесячно.



«Таким образом, по самым минимальным подсчетам, доходы розничных и оптовых нелегальных продавцов в интернете составляют 139,2 млн руб. в месяц или 1,7 млрд в год», — указали в Group-IB.



При этом алкогольная продукция доставляется в основном из Казахстана, Белоруссии, Украины.



По словам руководителя направления Brand Protection компании Group-IB Андрея Бусаргина, издержки от продавцов нелегального алкоголя несут владельцы алкогольных брендов, так как подделка их продукции связана с репутационными рисками.



Помимо предложений готового поддельного алкоголя Group-IB фиксирует в интернете объявления о продаже необходимых составляющих для производства контрафакта: стоимость одного «водочного комплекта» с бутылкой, этикеткой, пробкой и фирменной коробкой начинается от 38,5 руб. Акцизная марка продается от 3,5 руб. за единицу.



По оценкам аналитиков, затраты на изготовление одной бутылки водки объемом 0,5 литра составят в среднем 54 руб. Стоимость аналогичного напитка на сайте, реализующем дубликаты — 80 руб., в розничных интернет-магазинах с доставкой — 320 руб.

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