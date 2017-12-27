Кризис

АСВ планирует провести реформу системы ликвидации российских банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует реформировать систему ликвидации российских банков. Об этом рассказал газете «Ведомости» гендиректор АСВ Юрий Исаев.



По его словам, сейчас средний срок ликвидации кредитной организации составляет около трех лет. В настоящее время АСВ занимается ликвидацией 321 банка: балансовая стоимость их активов достигает 3,78 трлн руб., оценочная — 0,44 трлн руб.



Как пояснил Юрий Исаев, в последние годы быстро росло число переходящих под управление АСВ банков, однако из-за длительности процесса ликвидации ряд активов со временем дешевеет, и в итоге кредиторы получают меньше.



АСВ предлагает внести изменения в законодательство для повышения эффективности работы с активами. Как рассчитывает агентство, сразу после отзыва лицензии оно займется оценкой качества активов, выделит активы для продажи и будет готовить их к сделке. Нововведения помогут снизить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.



«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — объяснил Ю. Исаев.

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