Новости дня

В Свердловской области все чаще стали выявлять перевозку опасных грузов без лицензии

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Глава УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин обратил внимание на то, что в регионе все чаще опасные грузы перевозят автомобильным транспортом, не имея на это лицензии.



В качестве примера руководитель управления привел ДТП, которое произошло 19 декабря 2017 года под Каменском-Уральским. Тогда на железнодорожном переезде столкнулись бензовоз и электропоезд. Как уточнил Ю. Дёмин, у водителя были поддельные документы на перевозку груза.



Еще одной серьезной проблемой в сфере перевозки опасных грузов, по мнению главы областного УГИБДД, является ненадлежащий техосмотр транспортных средств.



«Все уже поняли, что передача автобусов и автомобилей для перевозки опасных грузов из-под ведения ГИБДД — это катастрофа. Никто их на сегодняшний день так, как положено, не проверяет. Мы в свое время собирали автобусы в одном месте, и инспектор знал слабые и сильные стороны каждого транспортного средства. После того, как законодательство изменилось, чтобы сюда не ехать, водители сняли с учета грузовой транспорт и уехали область», — сказал Ю. Дёмин.



Тот же грузовик, столкнувшийся с поездом, согласно документам, проходил ТО в Рязани. Перевернувшийся на прошлой неделе в области междугородний автобус проходил проверку в Туве. Как полагает начальник областного УГИБДД, на этом фоне ведомству могут вернуть контроль за техосмотром автобусов и грузового транспорта.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: