Дайджест
Владимира Шаинского планируют похоронить в США
27 декабрь 2017 (13:32)
Вдова умершего в Сан-Диего Владимира Шаинского Светлана планирует похоронить композитора в США. Об этом она рассказала агентству ТАСС.
По ее словам, Шаинский не оставил завещания о месте похорон и будет погребен в США, если от России не поступит иных предложений. «Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно», — пояснила она.
Вдова пожаловалась, что ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.
По ее словам, Шаинский не оставил завещания о месте похорон и будет погребен в США, если от России не поступит иных предложений. «Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно», — пояснила она.
Вдова пожаловалась, что ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.
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