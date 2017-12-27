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Владимира Шаинского планируют похоронить в США

27 декабрь 2017 (13:32)

Вдова умершего в Сан-Диего Владимира Шаинского Светлана планирует похоронить композитора в США. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

По ее словам, Шаинский не оставил завещания о месте похорон и будет погребен в США, если от России не поступит иных предложений. «Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно», — пояснила она.

Вдова пожаловалась, что ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.

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