Дайджест
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры
27 декабрь 2017 (14:32)
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников выпустил рекомендации по выбору красной икры. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Отмечается, что при всей полезности икры лососевых пород рыб — горбуши, кеты, нерки, семги, форели — реализуемая продукция может быть опасна для здоровья. Основным советом, с которого специалисты Роспотребнадзора начали список, является отказ от покупки с рук и в местах несанкционированной торговли.
Также рекомендуется не приобретать икру, в состав которой входит запрещенная пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.
На жестяных банках должно присутствовать слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись на дне банки должна быть выштампована изнутри. Сама банка не должна быть вздутой.
Также дается ряд советов по проверке подлинности икры. Так, натуральные икринки имеют ядро, лопаются при слабом нажатии, а при опускании в горячую воду белеют.
Отмечается, что при всей полезности икры лососевых пород рыб — горбуши, кеты, нерки, семги, форели — реализуемая продукция может быть опасна для здоровья. Основным советом, с которого специалисты Роспотребнадзора начали список, является отказ от покупки с рук и в местах несанкционированной торговли.
Также рекомендуется не приобретать икру, в состав которой входит запрещенная пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.
На жестяных банках должно присутствовать слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись на дне банки должна быть выштампована изнутри. Сама банка не должна быть вздутой.
Также дается ряд советов по проверке подлинности икры. Так, натуральные икринки имеют ядро, лопаются при слабом нажатии, а при опускании в горячую воду белеют.
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