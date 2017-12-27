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Турция заплатит за российские ракетные комплексы 2.5 млрд долл. США

Российский кредит на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплектов (ЗРК) С-400 покроет 55% сделки между Москвой и Анкарой. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.



Он уточнил, что стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. «Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы», — сказал Чемезов, добавив, что первые поставки должны состояться в марте 2020 года.



12 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы ЗРК. Позднее он рассказал, что на «первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии». Кроме того, он выразил желание закупить у России ЗРК последнего поколения, С-500.

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