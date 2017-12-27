Дайджест
США могут готовить боевиков на своих военных базах в Сирии
27 декабрь 2017 (13:29)
США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Американская база Эт-Танф на юге Сирии ограничивается участком местности радиусом 55 километров. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил он
Герасимов также рассказал про базу Шаддади, куда под прикрытием американцев курдами было вывезено 400 боевиков из Ракки и еще порядка 800 человек прибыли с восточного берега Евфрата.
«Американская база Эт-Танф на юге Сирии ограничивается участком местности радиусом 55 километров. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил он
Герасимов также рассказал про базу Шаддади, куда под прикрытием американцев курдами было вывезено 400 боевиков из Ракки и еще порядка 800 человек прибыли с восточного берега Евфрата.
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