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Министр внутренних дел РФ поддержал ГИБДД в споре о платных парковках в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поддержал позицию Госавтоинспекции по вопросу о передаче персональных данных нарушителей на платных парковках в Екатеринбурге администрации города. Об этом заявил на пресс-конференции начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин.



Напомним, конфликт администрации уральской столицы и ГИБДД по поводу организации платных парковок длится не первый год. Его основная причина заключается в том, что Госавтоинспекция отказывается предоставлять муниципалитету данные о водителях, допустивших нарушения. В результате власти города не могут штрафовать тех, кто не оплатил стоянку.



«Глава МВД России уже отвечал администрации губернатора, что есть закон о персональных данных. Когда разрешат, мы будем передавать данные правительству, а не муниципалитету», — сказал Ю. Дёмин.



Речь идет о законопроекте, предполагающем возможность передачи полномочий по организации платных парковок субъектам федерации: в настоящее время его рассматривает Госдума РФ.

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