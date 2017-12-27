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В крупном торговом центре Екатеринбурга приставы конфисковали опасную для здоровья детскую одежду

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. В рамках Всероссийского рейда судебные приставы Октябрьского района Екатеринбурга у должника, развернувшего торговлю на территории крупного торгового центра, конфисковали и передали на уничтожение детскую одежду, представляющую угрозу для здоровья и жизни детей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Октябрьским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга было возбуждено исполнительное производство в отношении должника в пользу Управления Роспотребнадзора по региону. Арбитражный суд Свердловской области постановил изъять из оборота непродовольственные товары — детскую одежду — с последующим уничтожением», — пояснили в пресс-службе.



Продаваемые детские изделия не соответствовали требованиям технического регламента о безопасности продукции легкой промышленности. В связи с этим судебными приставами-исполнителями непродовольственный товар был арестован и передан ТУ Росимущества по Свердловской области для переработки или уничтожения.

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