Новости дня
Свердловское правительство в 2018 году планирует взять кредиты на сумму 12,5 млрд рублей
27 декабрь 2017 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. 29 декабря 2017 года на заседании свердловского правительства рассмотрят постановление «О привлечении в 2018 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций».
Региональные власти планируют в будущем году занять у коммерческих банков 12,5 млрд руб.
«Привлечь в 2018 году в областной бюджет кредиты от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области в форме кредитных линий с максимальным лимитом в сумме 12,5 млрд руб.», — сказано в проекте постановления, разработанном министерством финансов Свердловской области.
Региональные власти планируют в будущем году занять у коммерческих банков 12,5 млрд руб.
«Привлечь в 2018 году в областной бюджет кредиты от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области в форме кредитных линий с максимальным лимитом в сумме 12,5 млрд руб.», — сказано в проекте постановления, разработанном министерством финансов Свердловской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Свердловской области намерены взять кредит в 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
- Власти Свердловской области намерены взять кредит в 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
- Свердловское правительство может привлечь коммерческих кредитов на сумму 13,25 млрд рублей
- Министерство финансов Свердловской области: решение о займе у банков 7,5 млрд. рублей пока носит технический характер
- Правительство Свердловской области готовится занять у банков 7,5 млрд. рублей