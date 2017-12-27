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Свердловское правительство в 2018 году планирует взять кредиты на сумму 12,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. 29 декабря 2017 года на заседании свердловского правительства рассмотрят постановление «О привлечении в 2018 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций».



Региональные власти планируют в будущем году занять у коммерческих банков 12,5 млрд руб.



«Привлечь в 2018 году в областной бюджет кредиты от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области в форме кредитных линий с максимальным лимитом в сумме 12,5 млрд руб.», — сказано в проекте постановления, разработанном министерством финансов Свердловской области.

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