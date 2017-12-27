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В Челябинске прошла вторая встреча рабочей группы по проекту Томинского ГОКа
27 декабрь 2017 (13:05)
УрБК, Челябинск, 27.12.2017. Рабочая группа по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (АО «Томинский ГОК», входит в Группу «Русская медная компания») собралась на второе заседание 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
В мероприятии приняли участие представители всех заинтересованных сторон. Среди них активисты общественных экологических организаций, руководители профильных министерств и ведомств, топ-менеджеры РМК, эксперты научных и проектных организаций, а также члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.
В повестке встречи значилось обсуждение безопасности будущего предприятия для атмосферного воздуха и состояния водных объектов на территории Сосновского района и близлежащих муниципальных образований Челябинской области.
Также в мероприятии участвовали эксперты Санкт-Петербургского горного университета, инженеры и экологи ООО «НТЦ-Геотехнология», а также гидрогеологи ООО «НПФ «Мониторинг месторождений полезных ископаемых».
Общественные активисты в ходе встречи могли задать экспертам научных и проектных организаций интересующие вопросы, касающиеся проектной документации и особенностей деятельности будущего Томинского ГОКа, и получить на них развернутые компетентные ответы.
Член совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский по итогам встречи отметил, что диалог между заинтересованными сторонами налаживается. При этом в нем все чаще звучат факты, а не эмоции. По его мнению, уровень понимания, возникающий при глубоком общественном обсуждении проекта, очень ценен и должен привести к позитивным результатам.
На последующих встречах участники рабочей группы продолжат обсуждать актуальные вопросы реализации проекта строительства ГОКа. Очередное заседание запланировано на январь 2018 года.
Решение о проведении при посредничестве Общественной палаты Челябинской области обсуждения проекта Томинского ГОКа с участием заинтересованных сторон было принято по итогам встречи общественных активистов и представителей РМК под председательством губернатора региона Бориса Дубровского. Она состоялась 13 ноября 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Первая встреча на площадке Общественной палаты прошла 1 декабря 2017 года.
В мероприятии приняли участие представители всех заинтересованных сторон. Среди них активисты общественных экологических организаций, руководители профильных министерств и ведомств, топ-менеджеры РМК, эксперты научных и проектных организаций, а также члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.
В повестке встречи значилось обсуждение безопасности будущего предприятия для атмосферного воздуха и состояния водных объектов на территории Сосновского района и близлежащих муниципальных образований Челябинской области.
Также в мероприятии участвовали эксперты Санкт-Петербургского горного университета, инженеры и экологи ООО «НТЦ-Геотехнология», а также гидрогеологи ООО «НПФ «Мониторинг месторождений полезных ископаемых».
Общественные активисты в ходе встречи могли задать экспертам научных и проектных организаций интересующие вопросы, касающиеся проектной документации и особенностей деятельности будущего Томинского ГОКа, и получить на них развернутые компетентные ответы.
Член совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский по итогам встречи отметил, что диалог между заинтересованными сторонами налаживается. При этом в нем все чаще звучат факты, а не эмоции. По его мнению, уровень понимания, возникающий при глубоком общественном обсуждении проекта, очень ценен и должен привести к позитивным результатам.
На последующих встречах участники рабочей группы продолжат обсуждать актуальные вопросы реализации проекта строительства ГОКа. Очередное заседание запланировано на январь 2018 года.
Решение о проведении при посредничестве Общественной палаты Челябинской области обсуждения проекта Томинского ГОКа с участием заинтересованных сторон было принято по итогам встречи общественных активистов и представителей РМК под председательством губернатора региона Бориса Дубровского. Она состоялась 13 ноября 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Первая встреча на площадке Общественной палаты прошла 1 декабря 2017 года.
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