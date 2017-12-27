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Жителям Екатеринбурга в Новый год предложили отказаться от майонеза в пользу кефира

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Жителям Екатеринбурга в новогодних блюдах по возможности стоит заменить майонез на низкокалорийные йогурты или кефир, чтобы избежать переедания. Об этом главный гастроэнтеролог города Элина Петрова рассказала сегодня в ходе пресс-конференции в уральской столице.



«В новогоднюю ночь, конечно, особенно для нас, женщин, встает актуальный вопрос, чтобы не было переедания, так скажем, лишних килограммов для фигуры. Поэтому правила тоже вполне известны и легковыполнимы: там, где можно, заменить продукты на более легкий, нежирный вариант. Допустим, майонез — на некалорийный обезжиренный йогурт или даже кефир, то это вполне допустимый и хороший вариант», — посоветовала заведующая гастроэнтерологическим отделением муниципального объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Петрова.



По ее словам, при термической обработке мяса и рыбы стоит отдавать предпочтение варке и запеканию и тоже без добавления соусов.



Отметим, что в Екатеринбурге до сих пор циркулирует городская легенда о том, что город вошел в Книгу рекордов Гиннесса по объему потребления майонеза. Официального подтверждения этой информации нет.

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