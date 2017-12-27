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Жителям Екатеринбурга в Новый год предложили отказаться от майонеза в пользу кефира
27 декабрь 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Жителям Екатеринбурга в новогодних блюдах по возможности стоит заменить майонез на низкокалорийные йогурты или кефир, чтобы избежать переедания. Об этом главный гастроэнтеролог города Элина Петрова рассказала сегодня в ходе пресс-конференции в уральской столице.
«В новогоднюю ночь, конечно, особенно для нас, женщин, встает актуальный вопрос, чтобы не было переедания, так скажем, лишних килограммов для фигуры. Поэтому правила тоже вполне известны и легковыполнимы: там, где можно, заменить продукты на более легкий, нежирный вариант. Допустим, майонез — на некалорийный обезжиренный йогурт или даже кефир, то это вполне допустимый и хороший вариант», — посоветовала заведующая гастроэнтерологическим отделением муниципального объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Петрова.
По ее словам, при термической обработке мяса и рыбы стоит отдавать предпочтение варке и запеканию и тоже без добавления соусов.
Отметим, что в Екатеринбурге до сих пор циркулирует городская легенда о том, что город вошел в Книгу рекордов Гиннесса по объему потребления майонеза. Официального подтверждения этой информации нет.
«В новогоднюю ночь, конечно, особенно для нас, женщин, встает актуальный вопрос, чтобы не было переедания, так скажем, лишних килограммов для фигуры. Поэтому правила тоже вполне известны и легковыполнимы: там, где можно, заменить продукты на более легкий, нежирный вариант. Допустим, майонез — на некалорийный обезжиренный йогурт или даже кефир, то это вполне допустимый и хороший вариант», — посоветовала заведующая гастроэнтерологическим отделением муниципального объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Петрова.
По ее словам, при термической обработке мяса и рыбы стоит отдавать предпочтение варке и запеканию и тоже без добавления соусов.
Отметим, что в Екатеринбурге до сих пор циркулирует городская легенда о том, что город вошел в Книгу рекордов Гиннесса по объему потребления майонеза. Официального подтверждения этой информации нет.
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