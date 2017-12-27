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На конкурс разработки проекта ЭКСПО-парка в Екатеринбурге поступила первая заявка

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. В оргкомитет поступила первая заявка на участие в конкурсе по разработке концепции развития территории ЭКСПО-парка в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики по Свердловской области.



Имена первых участников не уточняются. На создание самого проекта у них есть время до 21 февраля 2018 года.



Конкурс по разработке концепции территории под ЭКСПО-парк был объявлен 22 декабря 2017 года. К участию были приглашены свердловские архитекторы, проектировщики и строители. До 21 января 2018 года оргкомитет будет принимать заявки от всех желающих.



Победителей будут определять в двух номинациях: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция. Общий призовой фонд составляет 5 млн руб. Из них 2 млн руб. получит автор (или авторы) лучшей градостроительной концепции. За второе и третье место предусмотрены 1 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно.



За лучшую социально-философскую концепцию победитель получит 500 тыс. руб. Еще по 150 тыс. и 100 тыс. будет присуждено участникам, занявшим второе и третье места, 20 тыс. руб. — тем, кто оказался на местах с 4 по 13.



Концепцию застройки планируется представить в июне 2018 года во время следующей сессии Генеральной ассамблеи МБВ.



Напомним, Екатеринбург подал заявку на участие в конкурсе за право проведения выставки в 2025 году. Конкуренцию ему составляют Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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