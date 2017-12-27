Новости дня

В сети «МегаФона» зарегистрировано более 14 млн мобильных устройств с поддержкой 4G

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. В сети «МегаФона» на конец III квартала зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G. С начала года показатель вырос на 44%. Об этом сообщает пресс-служба уральского филиала компании.



Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced (также называемого 4.5G), обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах — больше, чем у любого другого оператора.



Сеть работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми и Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, в Приморье, Южном Сахалине и других регионах России. На этой неделе «МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входят 9 субъектов РФ и где проживает более 10 млн жителей.



«Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры», — говорится в сообщении.



По данным Роскомнадзора с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 тыс.), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 тыс.).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: