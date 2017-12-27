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Свердловское УФАС уличило ТФОМС в нарушении антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.



С жалобой на ТФОМС в УФАС обратилось ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (РКОБ МЗ РТ), которое фонд отказалось включать в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Свердловской области из-за того, что больница не имеет лицензии на территории региона.



Однако законодательство не содержит ограничений по включению в реестр по основанию отсутствия лицензии на территории конкретного субъекта РФ.



УФАС посчитало это необоснованным препятствованием деятельности компании, что нарушает часть 1 статьи 15 закона о защите конкуренции. Незаконный отказ во включении в реестр медицинских организаций может привести к ограничению или устранению конкуренции на региональном рынке медицинских услуг, заключили в антимонопольном органе. В итоге УФАС потребовало от ТФОМ устранить допущенные нарушения.



ТФОМС не согласилось с предупреждением УФАС и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Изучив материалы дела, суд признал, что действия ТФОМС не основаны на действующем законодательстве. В итоге Арбитражный суд отказал фонду в удовлетворении заявленных требований, поддержав позицию УФАС.

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